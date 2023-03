Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Damen der TG Frankenthal bekommen es in der Ersten Hallenhockey-Regionalliga erneut mit Eintracht Frankfurt zu tun. Am Sonntag (12 Uhr) ist das Team von Trainer Tobias Stumpf in der Mainmetropole gefordert. Und das will als Tabellenführer in die Weihnachtspause gehen.

Der Spielplan in der Südgruppe will es so, dass die Frankenthalerinnen am Wochenende genau auf den Gegner treffen, gegen den sie bereits am vergangenen Samstag im Einsatz waren. Hin- und Rückspiel