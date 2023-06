Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Damen der TG Frankenthal sind am Wochenende in der Ersten Hallenhockey-Regionalliga Süd gleich zweimal gefordert. Am Samstag (18 Uhr) ist das Team von Trainer Tobias Stumpf zunächst beim 1. Hanauer THC zu Gast, ehe es am Sonntag (12 Uhr) den HTC Stuttgarter Kickers zum Heimspiel in der Halle Am Kanal empfängt.

Zwischen beiden Partien liegen keine 17 Stunden. Viel Zeit zur Regeneration bleibt da nicht. Dennoch kann Stumpf Doppelspieltagen grundsätzlich einiges abgewinnen. Bieten sie doch die Möglichkeit,