Im Moment läuft für die Damen der TG Frankenthal alles nach Plan. Ihrem Ziel, dem Aufstieg in die Zweite Bundesliga, können sie mit einem Sieg beim HTC Stuttgarter Kickers einen weiteren Schritt näherkommen. Die Gastgeberinnen stehen unter Druck.

Die TG-Damen können unaufgeregt in das Auswärtsspiel am Samstag (17 Uhr) in der baden-württembergischen Landeshauptstadt gehen. Mit dem jüngsten 6:4 (3:1)-Heimsieg gegen Verfolger Wiesbadener THC