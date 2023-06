Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die ersten Damen der TG Frankenthal haben das Siegen nicht verlernt. Am Samstag bezwangen sie in eigener Halle den TV 48 Schwabach mit 7:2 (4:2) und polierten damit ihr zuletzt etwas angeschlagenes Selbstvertrauen auf. TG-Trainer Tobias Stumpf hofft nun auf einen Schub für den weiteren Saisonverlauf in der Ersten Hallenhockey-Regionalliga Süd.

Für Stefan Koch war die Sache am Ende klar. 1846 wurde die TG Frankenthal gegründet, „erst“ 1848 ging es beim TV Schwabach los. Diese zwei Jahre mehr Erfahrung müssen wohl den