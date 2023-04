Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Tabellenführer TG Frankenthal bekommt es zum Start in die zweite Saisonhälfte in der Ersten Regionalliga Süd der Damen mit Verfolger Wiesbadener THC zu tun. Ein Sieg heute in der Halle Am Kanal (Anpfiff: 16.30 Uhr)würde das Team in eine Topausgangslage im Titelkampf bringen.

Die Katze ist aus dem Sack: „Klar, wollen wir jetzt um den Aufstieg in die Zweite Bundesliga spielen. Das ist das Ziel, das haben wir jüngst im Training noch einmal besprochen. Alles andere