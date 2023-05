Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem Verlust der Tabellenführung war die Stimmung bei den Damen der TG Frankenthal erst mal gedämpft. Im letzten Saisonspiel in der Ersten Hallenhockey-Regionalliga Süd wollen sie am Samstag in eigener Halle gegen den 1. Hanauer THC noch einmal angreifen, um im Fernduell mit Wiesbaden zumindest die kleine Titelchance zu wahren.

Im Hockey kann es schnell gehen. Das gilt nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch für den Tabellenstand. Wenn an einem Doppelspieltag mal der Wurm drin ist und die Konkurrenz gleichzeitig punktet,