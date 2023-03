Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Damen der TG Frankenthal haben es in der Ersten Hallenhockey-Regionalliga Süd erneut spannend gemacht. Nach einer schwachen ersten Halbzeit drehte das Team von Trainer Tobias Stumpf am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt mächtig auf und verwandelte einen 0:3-Pausenrückstand noch in einen 4:3-Auswärtssieg.

Für die beiden Mannschaften war es das zweite Aufeinandertreffen innerhalb von acht Tagen. Die Eintracht mühte sich redlich, eine zweite Niederlage gegen die TG zu vermeiden. Und das, obwohl