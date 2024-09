Vier Punkte sollten es in den zwei Auswärtsspielen werden, am Ende betrug die Ausbeute der Damen der TG Frankenthal am Wochenende in der Feldhockey-Regionalliga Süd immerhin drei Zähler. Trainer Marc Beck sah einen starken und einen schwachen Auftritt seines Teams.

Ausgerechnet gegen Aufsteiger VfL Bad Kreuznach