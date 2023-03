Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für Squash-Regionalligist SC Rhein-Neckar beginnt am Samstag in Wiesental (14 Uhr) eine ungewöhnliche Saison. Die Runde ist stark verkürzt worden und findet in einem anderen Modus statt. Die Mannschaft aus Frankenthal geht trotzdem ambitioniert in die Spielzeit.

Fast 21 Monate ist jener Tag her, an dem der SC Rhein-Neckar sein letztes Punktspiel in der Squash-Regionalliga bestritten hat. Ende Februar 2020 war das. Zu einer Zeit, in der die meisten hierzulande