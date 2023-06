Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das nennt man einen echten Bonuspunkt: In der Tischtennis-Regionalliga Südwest haben die TTF Frankenthal am Sonntag Titelfavorit TTC Bietigheim-Bissingen beim 5:5 einen unerwarteten Zähler abgetrotzt. Auch am Samstag gegen das zweite Spitzenteam schlug sich der Aufsteiger wacker, verlor aber 3:7. Der Kapitän ging in beiden Partien mit gutem Beispiel voran.

Überragender Spieler am Wochenende bei den Gastgebern war Kapitän Peter Beranek, der sowohl im Einzel als auch im Doppel alles gewann. „Was ich spiele, ist ja kein Tischtennis“,