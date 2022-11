Zum Abschluss der Vorrunde in der Regionalliga Südwest müssen die abstiegsbedrohten Herren I der Tischtennisfreunde Frankenthal (TTF) zweimal auswärts antreten. Am Samstag ,19 Uhr, steht beim TTSF Hohberg an, am Sonntag folgt ab 13.30 Uhr beim Tabellenführer TSV Kuppingen.

Mannschaftsführer Peter Beranek hat mit Blick auf die beiden starken Gegner keine Hoffnung, in diesen Begegnungen weitere Punkte einzufahren zu können. Dafür sind beide Teams mit einigen Spielern mit internationaler Erfahrung zu stark besetzt.

Spitzenspieler beim TTSF Hohberg ist die aktuelle Nummer eins von Litauen, Kestutis Zeimys. Für Kuppingen laufen der ehemalige kroatische Nationalspieler Roko Tosic und der Sohn des früheren Weltmeisters im Herrendoppel Dragutin Surbek auf.

Da Kuppingen am vergangenen Wochenende etwas überraschend sein Heimspiel gegen Grünwettersbach II mit 3:7 verloren haben, trennen beide TTF-Gegner nur ein Minuspunkt. Das Meisterschaftsrennen in der Tischtennis-Regionalliga ist wieder offen. Kuppingen hat bisher 9:3 Punkte auf dem Konto, für Hohberg stehen aktuell 8:4 Zähler zu Buche. Frankenthal liegt mit 5:9 Punkten auf einem Abstiegsplatz, hat aber zuletzt mit dem 7:3 Heimsieg gegen Grenzau II zumindest aufsteigende Form gezeigt.

Sohrabi letztmals für TTF an der Platte

Die TTF-Herren treten weiterhin ersatzgeschwächt an, da Christopher Simonis noch pausiert. Zumindest für das Spiel in Hohberg ist Horst Geyer als Ersatzspieler eingeplant. Geyer und Beranek sind zuvor ab 13 Uhr noch bei den Herren II in der Verbandsoberliga gegen Besseringen aktiv. Danach müssen beide noch nach zweistündiger Autofahrt in Hohberg an die Platten. Auch deshalb sind die Aussichten gegen ein gut ausgeruhtes Heimteam gering.

Seine beiden letzten Spiele für die Tischtennisfreunde Frankenthal macht Spitzenspieler Javad Sohrabi. „Javad hat gezeigt, dass er zu den besten Spielern in der Regionalliga zählt. Ihm traue ich am Wochenende noch den einen oder anderen Einzelsieg zu“, sagt Peter Beranek zum letzten Auftritt des iranischen Juniorennationalspielers.