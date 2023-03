Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SC Rhein-Neckar hat einen durchwachsenen Spieltag in der Squash-Regionalliga erlebt – seine Spitzenposition in der Sommerliga aber trotzdem verteidigt. Die Mannschaft aus Frankenthal verlor am vierten Spieltag der Sommerliga knapp gegen den SC Zweibrücken. Die Partie gegen Wiesental wurde mit einem Sieg für den SC Rhein-Neckar gewertet, da der Gegner nicht angetreten ist.

Der SC Rhein-Neckar verteidigte seinen Platz an der Tabellenspitze und führt die Liga nun mit 21 Punkten vor Germersheim (18) und St. Wendel (16) an. „Es sieht weiterhin gut aus“, sagte