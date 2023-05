Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach einer mehrwöchigen Spielpause geht es für das Damenteam des TuS Gerolsheim in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden des Landesfachverbands (LFV) Sektion Classic mit einem Doppelspieltag weiter. Am Freitag (18.30 Uhr) empfängt der TuS den KV Liedolsheim II, am Sonntag (13.30 Uh) den KV Mutterstadt.

„Mit beiden Gegnern haben wir noch eine Rechnung offen“, sagt TuS-Sportwartin Tina Wagner mit Blick auf die zwei Saisonniederlagen, die der aktuelle Tabellenzweite bislang einstecken musste.