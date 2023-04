Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die erste Saisonniederlage der Keglerinnen des TuS Gerolsheim in Liedolsheim ist abgehakt. Im Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den TSV Schott Mainz II sollen wieder Punkte her, um die Position in der Spitzengruppe der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden des Landesfachverbands (LFV) Sektion Classic zu festigen.

Auf dem Papier sieht es nach einer klaren Angelegenheit aus. Die TuS-Damen liegen nach neun Saisonspielen mit 16:2 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz, die Gäste aus der Landeshauptstadt sind mit 2:18 Zählern