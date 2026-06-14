Die Saison ist auf der Zielgeraden. Die Herren II der TG Frankenthal machen ihre Hausaufgaben. Die Damen holen wichtige Punkte. Diese Aufgaben warten noch auf sie.

Die TG Frankenthal hat einen rundum erfolgreichen Heimspieltag gefeiert. Die Herren II legten mit einem verdienten 2:0-Erfolg gegen HTC Neunkirchen vor und übernahmen zumindest vorübergehend die Tabellenführung der Oberliga. Die Damen setzten sich in der Regionalliga in einem spannenden und umkämpften Spiel mit 4:3 gegen den VfB Stuttgart durch, sammelten wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Das letzte Heimspiel der Herren II war ihr vorletztes Match der Saison. Unterstützt von mehreren Nachwuchsspielern aus der männlichen U18 zeigte die Mannschaft eine konzentrierte und souveräne Leistung. Von Beginn an hatten die Frankenthaler das Spiel fest im Griff. Die Angriffe der Saarländer wurden frühzeitig unterbunden und die Gastgeber erspielten sich zahlreiche Torchancen. Allerdings fehlte zunächst die nötige Konsequenz im Abschluss. Entweder wurden die Möglichkeiten aus dem Spiel heraus nicht genutzt oder der starke Gästetorhüter verhinderte die Führung.

Zettler bricht den Bann

Besser funktionierten die Standardsituationen. In der 24. Minute verwandelte Henry Zettler eine kurze Ecke zur verdienten 1:0-Führung für die TG. Trotz der deutlichen Feldüberlegenheit blieb die Partie spannend, da weitere gute Chancen ungenutzt blieben. Entsprechend angespannt verfolgten die Zuschauer das Geschehen.

Die Erlösung folgte schließlich in der 43. Minute. Erneut war es Zettler, der nach einer kurzen Ecke erfolgreich war und auf 2:0 erhöhte. Mit dem zweiten Treffer konnten die Frankenthaler deutlich befreiter aufspielen.

An der Seitenlinie wurde Trainer Sandro Reinhard von Co-Trainer Paul Zettler unterstützt. Ruhig und hochkonzentriert dirigierte er die Mannschaft über die gesamte Spielzeit und gab insbesondere den jungen U18-Spielern wichtige Orientierung und Sicherheit.

Die Ausgangslage für die Damen war klar: Ein Sieg musste her, um nicht weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten. Entsprechend groß war der Druck auf die Spielerinnen und das Trainerteam. Ziel war es, den Heimvorteil konsequent zu nutzen.

Frankenthal engagiert

Die Frankenthalerinnen begannen engagiert und erspielten sich bereits im ersten Viertel eine kurze Ecke, die jedoch noch ungenutzt blieb. Im zweiten Viertel wurden die Bemühungen schließlich belohnt. In der 19. Minute erzielte Kim Lauer die umjubelte 1:0-Führung für die Gastgeberinnen. Die Freude war groß, und nur vier Minuten später legte Lauer nach. Mit ihrem zweiten Treffer in der 23. Minute erhöhte sie auf 2:0 und sorgte für eine komfortable Halbzeitführung.

Das dritte Viertel begann allerdings denkbar ungünstig. Bereits eine Minute nach Wiederanpfiff gelang dem VfB Stuttgart der Anschlusstreffer zum 2:1. Die Partie war wieder offen. In der 35. Minute musste Kim Lauer nach einer Grünen Karte für kurze Zeit auf die Strafbank. Doch die Frankenthalerin zeigte die passende Antwort: Kurz nach ihrer Rückkehr verwandelte sie eine kurze Ecke zum 3:1 und schnürte damit ihren Dreierpack.

Die Gäste aus Stuttgart gaben sich jedoch nicht geschlagen und verkürzten ihrerseits nach einer kurzen Ecke auf 3:2. Die Antwort der TG Frankenthal ließ nicht lange auf sich warten. Kurz vor Ende des dritten Viertels erhöhte Emma Finke auf 4:2 und verschaffte ihrer Mannschaft etwas Luft für die Schlussphase.

Im letzten Viertel warf der VfB Stuttgart noch einmal alles nach vorne. Drei kurze Ecken blieben zunächst ungenutzt. In der 59. Minute sah die Frankenthaler Spielerin Anne Jensen die Grüne Karte, sodass die Gäste die letzten Minuten in Überzahl bestritten. Diese Situation nutzte Stuttgart in der Schlussminute zum 4:3-Anschlusstreffer.

Doch die TG ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Mit großem Einsatz und viel Leidenschaft verteidigten die Gastgeberinnen den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff und sicherten sich drei enorm wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Um den Ligaverbleib endgültig perfekt zu machen, werden aus den verbleibenden beiden Saisonspielen noch weitere Punkte benötigt. Die nächste Aufgabe wird dabei besonders anspruchsvoll. Am 20. Juni gastieren die Frankenthalerinnen um 14 Uhr beim Tabellendritten Bayreuther BTS. Zum Saisonabschluss empfangen sie am 27. Juni den Tabellenletzten Wiesbadener THC auf dem Jahnplatz.

Mit zwei Heimsiegen sorgten die Mannschaften der TG Frankenthal für einen gelungenen Hockey-Samstag und bewiesen einmal mehr ihren großen Kampfgeist sowie ihre sportliche Qualität.