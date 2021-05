Auch in diesem Jahr gibt es keine Regio-Art in Gerolsheim. Die Veranstalter verzichten wie 2020 bewusst und frühzeitig auf die Ausrichtung der Kunstmesse. Kunstschaffende können sich in ihrer Bad Dürkheimer Art Gallery präsentieren. Dort sind bis 22. Mai Arbeiten von Regine Kasper und Cornelia Paysan zu sehen.

Regine Kasper und Cornelia Paysan sind nach Angaben der Bad Dürkheimer Art Gallery an der Ostsee zu Hause und lassen sich von dem inspirieren, was sie vor der Haustür haben. „Bilder von Meeresbrandungen und Stränden tragen Sehnsucht und Fernweh in sich“, skizzieren die Galeristen Günter Hornung und Günter Hesse das Sujet der beiden Frauen.

Der Fokus von Kasper und Paysan liege auf dem Erschaffen von Strukturen und haptischen Oberflächen, die man auch in der Natur wiederfindet. Mit Sand und Steinen aus der Ostsee und durch das Bearbeiten mit Acrylfarben entstehen so Landschaften, die durch den Epoxidharz eine dreidimensionale Optik erhalten. Leuchtkraft, Glanz, Tiefe und Klarheit erreichen die Künstlerinnen auch dadurch, dass sie dem Harz Farbpigmente und andere Zusätze wie etwa Tinten hinzufügen, erläutern die Galeristen.

Die Ausstellung wird ergänzt durch farbintensive, an den Kubismus erinnernde Arbeiten der Mannheimerin Jennifer Gilhaus. Günter Hesse steuert Skulpturen bei, die laut Mitteilung überwiegend aus Holz gefertigt und mit Epoxy veredelt sind: „So erfahren einfache Formen durch das Auffüllen mit Kunstharz ausdrucksstarke Veränderungen und gewinnen an Tiefe und Aussage.“

Die Galeristen Hornung und Hesse zeichnen seit einigen Jahren auch gemeinsam für die Kunstmesse Regio-Art in Gerolsheim verantwortlich – die von Günter Hornung vor über zehn Jahren initiiert im Dorfgemeinschaftshaus des „Künstlerdorf“ Gerolsheim durchgeführt wurde. Corona-bedingt ist allerdings seit 2020 Zwangspause.

Auf ihrer Homepage www.regio-art.de nenne Hornung und Hesse die Gründe für das Aussetzen. Die Messe sei von jeher ein Ort der Begegnung und des Miteinanders gewesen und lebe von einem regen Besucherinteresse, heißt es da. Aber gerade diese Form des Zusammenkommens von rund 1500 Besuchern an zwei Messetagen berge in der Corona-Krise eine Gefahr für die Menschen.

Deshalb, so die Macher, hätten sie nach 2020 auch für 2021 „schweren Herzens und mit größtem Bedauern“ die Regio Art absagen müssen. Als kleine Alternative zeigen sie nun aktuelle Kunst regionaler und überregionaler Künstler in ihrer Bad Dürkheimer Art Gallery.

Noch Fragen?

Die Art Gallery für zeitgenössische Kunst, Stadtplatz 8, Bad Dürkheim ist Donnerstag und Freitag von 14 bis 18.30 Uhr geöffnet, am Samstag von 10 bis 16 Uhr. Terminvereinbarung per E-Mail an info@art2-go.de.