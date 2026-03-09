Regina Pietsch liest am Mittwoch, 11. März, in Bobenheim-Roxheim auf Einladung verschiedener örtlicher Akteure aus ihrem Debütroman „Sommerkinder“. In dem Buch der im Rhein-Pfalz-Kreis lebenden Autorin geht es nach Angaben der katholischen Bücherei um eine junge Lehrerin 1916 im Allgäu, deren Leben durch die Ehe mit einem Witwer mit sechs Kindern umgekrempelt wird. Die eintrittsfreie Lesung findet ab 19.30 Uhr im Pfarrheim St. Antonius, Roxheimer Straße 4a, statt. Nähere Informationen bei Rita Assmann, Telefon 06239 6751, oder Beate Schall, 06239 6795.