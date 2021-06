Nicht die aktuelle Debatte im Fußball, sondern der Christopher Street Day (CSD) am 28. Juni ist Anlass dafür, dass am Frankenthaler Rathaus am Montag die Regenbogenflagge gehisst wird. Der Gedenktag erinnert an den ersten bekanntgewordenen Aufstand von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten gegen Polizeiwillkür 1969 in New York. Der CSD ist laut Verwaltung einer von drei Gedenktagen, an denen die Regenbogenflagge als Zeichen für Toleranz und Vielfalt ab diesem Jahr auf dem zentralen Platz der Stadt weht. Auch am 17. Mai (Internationaler Tag gegen Homophobie) und am 22. Juli (Internationaler Tag für die Opfer von Hasskriminalität) wird die Fahne gehisst. Das beschloss der Stadtrat auf Initiative der Frankenthaler Linken im September 2020.

Frankenthal stehe für Toleranz, Offenheit und Menschlichkeit, wird Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) in einer Pressemitteilung zitiert. Die Stadt habe in der Vergangenheit Menschen mit verschiedenen Glaubensrichtungen und unterschiedlichen Lebensentwürfen eine Heimat gegeben. „In dieser Tradition möchten wir zukünftig auch ein sichtbares Zeichen für die Vielfalt unserer Stadt und gegen jegliche Art von Hass und Diskriminierung setzen.“