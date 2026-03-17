Vor der Landtagswahl hat die Stadt Frankenthal die Regeln zum Anbringen von Wahlplakaten geändert. Die Wahlkampf-Teams der Parteien haben offenbar Mühe, diese einzuhalten.

Da ist wieder dieses Wort, das in den vergangenen Monaten in aller Munde war: Stadtbild. Es spielt auch im Wahlkampf zur anstehenden Landtagswahl am Sonntag eine Rolle, aber anders als gedacht. Die Stadt Frankenthal hat im Vorfeld des Wahlkampfs die Regeln zum Aufhängen von Werbung der Parteien geändert. Damit „trotz des intensiven Wahlkampfs ein geordnetes Stadtbild in Frankenthal gewährleistet“ wird, sagt eine Sprecherin der Stadt auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Die Verwaltung erhofft sich durch „präzisere Vorgaben“ ein leichteres Vorgehen gegen Plakatierungen, die nicht zulässig sind. Über die neuen Regeln hatte die RHEINPFALZ bereits im Januar informiert. Eine der Neuerungen betrifft eine Dokumentationspflicht. Jedes aufgehängte Plakat muss fotografiert und dokumentiert werden. Das soll die Nachverfolgbarkeit bei Verstößen erleichtern. Aber halten sich die Parteien auch an die neuen Regeln?

Stadt wertet Daten aus

Mitarbeiter des Bereichs Bürgerdienste, Ordnung und Umwelt der Stadtverwaltung mussten überprüfen, ob beim Plakatieren alles fair zuging. Und die haben offenbar festgestellt, dass sich nahezu jede Partei Regelverstöße geleistet hat. „Trotz der detaillierten Vorgaben, die vor Beginn des Wahlkampfes mit den Parteien besprochen und anschließend mit Erläuterungen und Hinweisen an alle Beteiligten versandt wurden, wurden bei nahezu allen am Wahlkampf teilnehmenden Parteien fehlerhaft angebrachte Plakate festgestellt“, teilt die Sprecherin der Stadt mit.

Plakate auf Verkehrsinseln, wie hier an der Kreuzung Lambsheimer Straße/Westring sind nicht erlaubt. Foto: hest

Nach Rückmeldung durch die Stadt haben die Parteien anfangs die Chance erhalten, Fehler zu korrigieren. Ob es Vergehen gibt, bei denen trotzdem mit weitreichenderen Konsequenzen zu rechnen ist, steht noch nicht fest. Die Verwaltung werte die Daten aktuell aus. Dann wird geprüft, „ob Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden“.

Parteien müssen Abstände lassen

Das kann im schlimmsten Fall finanzielle Folgen für die Parteien haben. „Bei der Bemessung einer möglichen Geldbuße wird unter anderem die Anzahl der fehlerhaft aufgehängten Plakate berücksichtigt“, heißt es von der Stadt. Bei vergangenen Wahlen wurden solche Geldbußen schon verhängt. Die politische Gruppierung Liste Zukunft musste beispielsweise nach dem Kommunalwahlkampf 2024 Strafe zahlen, weil ihre Plakate doppelt so groß wie die der Konkurrenz waren.

Zu den Regeln gehört unter anderem, dass an einem Standort maximal zwei Plakate übereinander angebracht werden dürfen. Wer kurz vor Ende des Wahlkampfs mit offenen Augen durch die Stadt geht, findet auch kaum noch solcher Fälle. Neben der Tom-Mutters-Schule allerdings hing bis Dienstag noch ein solches Beispiel.

Vorne Wahlwerbung, im Hintergrund die Kfz-Zulassungsstelle: nur dann erlaubt, wenn das Plakat außerhalb eines Umkreises von 15 Metern zum Haupteingang der Behörde liegt. Foto: hest

Außerdem müssen Abstände zu bestimmten öffentlichen Gebäuden, beispielsweise Schulen und Kitas, Kirchen oder auch Behörden, gehalten werden. Allerdings wird dabei der Umkreis 15 Meter rund um den Haupteingang der Einrichtung gerechnet.

Ebenfalls nicht erlaubt ist die Plakatierung auf dem Bahnhofsgelände oder auf Verkehrsinseln, so ein Beispiel findet sich aktuell noch an der Kreuzung Lambsheimer Straße/Westring. Untersagt ist auch, dass eine einzige Partei alle Standorte innerhalb einer Straße mit ihren Plakaten behängt. So muss immer „ein Abstand von mindestens zwei möglichen Aufhängestandorten eingehalten werden“. Auch übereinander dürfen Plakate derselben Partei nicht hängen.

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