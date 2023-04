Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf Vereine, deren Mannschaften hochklassig spielen, kommen Umstellungen zu. Eine Reform des Spielsystems, die zu einer klassenübergreifenden Vereinheitlichung führen soll, schreibt die Reduzierung der Teamgrößen vor. Greifen soll die neue Regelung ab der Saison 2021/22. Betroffen wären davon die Tischtennisfreunde (TTF) Frankenthal, deren erste Herren in der Regionalliga aufschlagen.

Der Bundestag des Deutschen Tischtennisbunds (DTTB) hat Ende 2019 in einer Sitzung in Frankfurt am Main beschlossen, dass ab der Saison 2021/2022 auch in der Ober- und Regionalliga der Herren