Das seit dem Start des neuen Nahverkehrskonzepts in Frankenthal vor einem guten Jahr wieder Linienbusse durch die Studernheimer Heinrich-Reffert-Straße rollen, hat die Anwohner ziemlich geärgert. Es sieht so aus, als ob sich daran so schnell nichts ändert.

Rückblende: Im Frühjahr 2021 rumort es in Studernheim. Anwohner der Heinrich-Reffert-Straße beklagen, dass sie zu schmal und baulich ungeeignet für die Omnibusse der Linien 466 und 467 sei. Die Busse sollten deshalb wie vor der Fahrplanumstellung die große Runde durchs Dorf nehmen. Das wiederum stieß bei Anliegern dieser Strecke auf wenig Gegenliebe.

Die Verwaltung ließ daraufhin per Lastplattendruckversuch den Zustand der Reffert-Straße prüfen. Das Ergebnis: Belag und Unterbau seien stabil genug. Die Stadt signalisierte den Anwohnern dort aber zumindest ein mögliches Zugeständnis: Der Fahrplan, demzufolge die Busse der genannten Linien relativ kurz hintereinander durch Studernheim rollen, könnte entzerrt werden zu einer Art Halbstundentakt.

Derzeit sieht es danach aus, als ob daraus nichts wird. Auf Anfrage erklärt die Stadt, dass es Gespräche mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und auch dem Busunternehmen gegeben habe, das seit Januar 2021 den Linienverkehr in Frankenthal übernimmt. Das Problem laut Verwaltung: „Eine Umstellung des Fahrplans würde dazu führen, dass S-Bahn-Anschlüsse nicht erreicht werden.“ Ins Detail geht die Stadt trotz entsprechender Nachfrage allerdings nicht: Näheres zu „Problemlagen“ wolle man in den Gremien erläutern.

Anwohner hatten gegenüber der RHEINPFALZ von angeblich verstärkter Rissbildung in der Fahrbahndecke der Heinrich-Reffert-Straße gesprochen und von einem Wasserrohrbruch auf Höhe der Grundschule berichtet. Darauf angesprochen verweist die Verwaltung auf das erwähnte Gutachten. Es habe keinerlei Hinweise darauf ergeben, dass der Fahrbahnaufbau nicht in der Lage sei, den Busverkehr aufzunehmen. Fazit: „Für eine erneute Untersuchung sehen wir deshalb keine Veranlassung.“