Ein besonderes Augenmerk auf die Politik der Ampelregierung will der SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Schreider bei seiner Diskussionsveranstaltung „Reden wir miteinander“ am Montag, 4. März, 19 Uhr, im Frankenthaler Dathenushaus (Kanalstraße 4) legen. Schreider, der im Bundestag Ludwigshafen, Frankenthal und den Rhein-Pfalz-Kreis vertritt, will laut einer Pressemitteilung über die „politischen Herausforderungen und Chancen unserer Zeit“ sprechen. Bürgerinnen und Bürger hätten die Gelegenheit, ihre Anliegen vorzubringen und Fragen zu stellen. Der Eintritt ist frei. Um eine Anmeldung per E-Mail an christian.schreider.wk@bundestag.de wird gebeten.