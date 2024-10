In den nächsten acht Jahren verliert die Justizvollzugsanstalt in Frankenthal (JVA) altersbedingt ein Drittel ihrer Angestellten. Um einem Fachkräftemangel vorzubeugen, veranstaltete die JVA einen „Recruiting Day“. Dabei gab es spannende Einblicke in die Welt hinter Gittern.

Rund 30 Interessierte sind am Samstagmorgen im kleinen Seminarraum außerhalb der Vollzugsanstalt dabei, um dem kurzen Impuls von Christian Kühn, zuständig