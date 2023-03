Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Stärkung der Nahversorgung, aber auch Herausforderungen in Sachen Verkehr und Grundschulangebot: Der CDU-Ortsverband Studernheim will die Investorenpläne auf dem Gelände des ehemaligen Real-Markts kritisch begleiten. Und sieht auch an anderer Stelle Handlungsbedarf.

Wesentliche Knackpunkte bei der vorliegenden Planung sind für die CDU in Studernheim die Verkehrserschließung, die unzureichenden räumlichen Kapazitäten der Grundschule und die Eingliederung