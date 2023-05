Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Gebäudekomplex an der B9 wird bald Geschichte sein. Im September soll der Abriss des ehemaligen Real-Markts in Studernheim starten. Außerdem will der Investor bald detailliertere Pläne präsentieren. Ein zentrales Thema: die Energieversorgung des neuen Wohnquartiers.

Noch im August soll der Vertrag mit der Abrissfirma abgeschlossen sein. Die Arbeiten könnten dann „zeitnah“ Anfang bis Mitte September starten. Das kündigt Jerzy Behnke –