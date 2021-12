Ende Januar ist Schluss an der Frankenthaler Straße. Der Real-Markt in Studernheim schließt. Aber was passiert mit den sieben Hektar an der Bundesstraße 9? Erst in den letzten Wochen des Jahres wird klar, wie’s weitergeht.

Im Juni wirkt es so, als sei die Sache in trockenen Tüchern: Der Duisburger Projektentwickler Manfred Stüdemann präsentiert den städtischen Gremien seine Pläne für ein etwa 2,1 Hektar großes Fachmarktzentrum auf dem Real-Gelände. Den Partner, der die weiteren gut fünf Hektar zum Wohngebiet entwickeln soll, hat er gleich mitgebracht: die Baugesellschaft Frankenthal (BGF). Die bekommt allerdings wenige Tage nach dem Auftritt im Ausschuss kalte Füße und steigt aus dem Projekt aus.

„1a-Adresse“ aus Berlin

Hauptmotor Stüdemann bleibt zuversichtlich und kündigt als Ersatz „eine absolute 1a-Adresse“ an. Ende November lüftet sich das Geheimnis: Die gsp Städtebau GmbH (Berlin) will im Süden Frankenthals zwei bis drei Mehrfamilienhäuser, 40 Doppel- und gut 100 Reihenhäuser errichten.