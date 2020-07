Mit der für Januar 2021 angekündigten Schließung des Real-Markts in Studernheim befassen sich Gewerkschafter und Betriebsratsmitglieder beim Treffen des DGB-Stadtverbands Frankenthal am Dienstag, 21. Juli, ab 18 Uhr in der Geschäftsstelle der IG Metall Ludwigshafen-Frankenthal, Pilgerstraße 1. Weitere Themen des Treffens unter anderem: Aktuelles aus den Betrieben und Gewerkschaften sowie eine Kündigung eines Verdi-Mitglieds bei Amazon.