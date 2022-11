Am Rande des Vororts Studernheim soll in den kommenden Jahren ein großes Neubaugebiet entstehen. Die Unterlagen für das Projekt liegen ab Montag im Nachtweideweg aus. Informationen zu den Plänen der Investoren finden Bürger auch im Netz.

Nach der Schließung des Real-Einkaufsmarkts in Studernheim sollen auf der rund sieben Hektar großen Fläche Wohnungen und Nahversorgung entstehen. 5,1 Hektar nördlich der Mühlbergstraße sind für rund 211 Wohneinheiten in Doppel- und Reihenhäusern sowie in Mehrfamilienhäusern und eine Kindertagesstätte vorgesehen, für die der Investor gsp Städtebau verantwortlich zeichnet. Auf dem restlichen Areal an der B9 wird die Duisburger SGE Stüdemann ein Fachmarktzentrum entwickeln.

Baustart für 2023 vorgesehen

Baustart für das Wohngebiet soll nach dem Willen der Investoren – abhängig von baurechtlichen Fragen – 2023 sein. Das komplette Projekt könnte 2027 fertig sein. Der Abriss der ehemaligen Real-Immobilie läuft seit einigen Wochen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung diene zur Aufstellung des Bebauungsplans und zur Änderung des Flächennutzungsplas, informiert die Verwaltung.

Bisher Abstellfläche

Ebenfalls zur Einsicht liegen die Pläne für ein bisher als Abstellfläche genutztes Grundstück im Industriepark Nord. Die Lincon AG will hier ein dreigeschossiges Sozial- und Bürogebäude und eine Lagerhalle errichten. Dafür ist laut Verwaltung eine Änderung des Bebauungsplans notwendig.

Noch Fragen?

Die Unterlagen liegen von 7. November bis 7. Dezember im Verwaltungsgebäude „JM Center“ im Nachtweideweg 1-7 montags bis mittwochs, 8.30 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, donnerstags, 8.30 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, sowie freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr aus. Zusätzlich sind die Informationen unter www.frankenthal.de/offenlage abrufbar.