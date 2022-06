An dem Erschließungs- und Bebauungskonzept, das auf dem ehemaligen Real-Gelände in Studernheim ein Fachmarktzentrum in zwei Gebäudekomplexen und ein Wohnquartier vorsieht, hatte der Ortsbeirat am Mittwoch nichts auszusetzen. Den Investorenplänen hat das Gremium zugestimmt.

„Ich bin froh, dass wir schon so weit sind“, betonte der Studernheimer Ortsvorsteher Karl Ober (SPD). Dies sei in erster Linie Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) zu verdanken. Dass die künftige Erschließung des Fachmarktzentrums über die bestehende Zufahrt von der Frankenthaler Straße aus erfolge und die Gotthilf-Salzmann-Straße nicht geöffnet werde, bezeichnete der Ortsvorsteher als richtig.

Auch für Manuel Baqué (CDU) ist die „gute Erschließung“ von großer Bedeutung. Die vorgesehenen Sortimente passten gut ins Gefüge. Auf dem Gelände sollen unter anderem ein Vollsortimenter, ein Discounter, ein Geschäft für Betten und Möbel sowie ein Tierfuttermarkt angesiedelt werden. Zusätzlich wäre eine Apotheke wünschenswert, führte Baqué aus.

„Wir brauchen in Studernheim wieder einen Nahversorger“, betonte Aylin Höppner (SPD). Ob auf den Dächern auch Fotovoltaikanlagen vorgesehen seien, wollte sie wissen. Dazu merkte OB Hebich an, dass die Energieversorgung noch nicht abschließend geklärt sei. Was den notwendigen Lärmschutz angeht, stünden noch gutachterliche Untersuchungen aus.