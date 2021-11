Ziemlich genau fünf Monate nach dem Ausstieg der Baugesellschaft Frankenthal aus dem Entwicklungsprojekt für das frühere Real-Gelän de in Studernheim ist offenbar ein Investor gefunden, der rund 100 Wohneinheiten südlich des geplanten Fachmarktzentrums errichten möchte.

Bei der Sitzung des Ortsbeirats Studernheim wurde aus den neuen Plänen für den rund 51.000 Quadratmeter großen südlichen Teil des Real-Geländes noch ein großes Geheimnis gemacht. In den Unterlagen zu dem als Videokonferenz organisierten gemeinsamen Treffen mit dem Planungs- und Umweltausschuss steht schon recht konkret, was dort passieren sollen: Zwei bis drei Mehrfamilienhäuser mit vier Geschossen, 40 Doppel- und gut 100 Reihenhäuser sollen auf dem an die Mühlbergstraße angrenzenden Areal entstehen.

Grundstückskauf noch in diesem Jahr

Der Investor, der bei der Stadtverwaltung die Einleitung der notwendigen Verfahren beantragt hat, ist seiner Präsentation im Internet zufolge bisher vor allem in großen Städten aktiv: Berlin, Frankfurt, Hamburg. Die gsp Städtebau GmbH mit Sitz in der Bundeshauptstadt unterstreicht ihre ernsthaften Absichten für Frankenthal in ihrem Antragsschreiben mit dem Hinweis darauf, dass der Kauf des Grundstücks von der SCP-Gruppe noch in diesem Jahr über die Bühne gehen soll.

Erstes Treffen schon Ende Juli

Manfred Stüdemann, Seniorchef der Stüdemann Grundbesitzentwicklung (SGE, Duisburg), die das Fachmarktzentrum nördlich des neuen Wohngebiets plant, hatte kurz nach dem Ausstieg der Baugesellschaft Anfang Juli angekündigt, dass er einen neuen Interessenten in der Hinterhand habe – „eine absolute 1a-Adresse“. Tatsächlich saßen die gsp-Leute, wie aus dem erwähnten Schreiben hervorging bereits am 26. desselben Monats im Rathaus zum ersten Gespräch.

Ein weiteres Thema auf der Tagesordnung des Ausschusses: Die überarbeiteten Pläne für das Projekt „Albert_Wohnen“ auf dem früheren KBA-Mitarbeiterparkplatz zwischen Lambsheimer Straße und Petersgartenweg.

Termin

Gemeinsame Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses mit dem Ortsbeirat Studernheim als Videokonferenz am Mittwoch, 1. Dezember, 17 Uhr. Zugang für Bürger über die Internetseite stadtverwaltung-frankenthal.webex.com – Meeting-Kennnummer: 2740 288 0317, Passwort: 67227.