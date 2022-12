Der weiße Riese wird grau und löchrig: Wer auf der B9 am ehemaligen Real-Gebäude in Studernheim vorbeifährt, wird es gesehen haben – der Abriss der Immobilie, die einem Fachmarktzentrum und einem Wohngebiet weichen soll, hat deutlich sichtbar Tempo aufgenommen. War vergangene Woche zuerst nur eine kleinere Lücke in der Fassade erkennbar, ist wenige Tage später nun schon ein Großteil der Verkleidung abgenommen worden. Darunter gut erkennbar: das Betongerippe des früheren Einkaufsmarkts. Die Investoren – SGE Stüdemann (Duisburg) und gsp Städtebau (Berlin) – hatten das Gebäude Ende September für den Abriss an das Unternehmen Antal Rückbau-GmbH übergeben. Nach deren Schätzung soll es bis März dem Erdboden gleichgemacht sein. Vorgesehen sind an dieser Stelle neben neuen Einkaufsmöglichkeiten bis zu 200 Wohneinheiten in Reihen-, Doppel- und Mehrfamilienhäusern. Dieses Konzept hatte der Stadtrat Anfang Oktober gebilligt.