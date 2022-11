Erneut haben sich laut Polizei Unbekannte Zugang zu dem Gelände des ehemaligen Realmarkts in Studernheim verschafft und dort 20 Stromkabel und 13 Wandlampen gestohlen. Außerdem seien drei Baucontainer aufgebrochen worden, aus denen jedoch keine Wertgegenstände mitgenommen worden seien. Den Schaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro. Zeugen können sich unter Telefon 06233 3130 und per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.

Immer wieder dringen Einbrecher in das Supermarktgebäude ein, in dem derzeit Abrissarbeiten zur Vorbereitung eines großen Baugebiets am Rande des Vororts laufen. Sie haben es unter anderem auf wertvolle Kabel abgesehen. Der für das neue Wohngebiet verantwortliche Projektleiter hatte zum Start der Rückbauarbeiten gewarnt: „Ab jetzt wird es gefährlich, in das Gebäude zu gehen.“