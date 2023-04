Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Countdown für den Abriss des ehemaligen Real-Markts Studernheim läuft. Am Donnerstag haben die Investoren die Baustelle an die Rückbau-Firma übergeben. Doch bis auf dem Areal an der B9 die großen Bagger rollen, dauert es noch Monate.

Projekte wie dieses sind Alltagsgeschäft für Zarko Jankovic. Der Bauleiter der Antal Rückbau-GmbH hat zuletzt in Frankfurt, wo die Firma ihren Sitz hat, den Abriss von Europas