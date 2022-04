Was auf dem rund sieben Hektar großen Grundstück des ehemaligen Real-Markts in den kommenden Jahren entstehen soll, darüber informierten sich am Dienstagabend im Congress-Forum etwa 150 Bürger. Weitere 170 waren gegen 19.30 Uhr per Videokonferenz zugeschaltet. Vertreter der beiden Investoren – das Berliner Unternehmen gsp Städtebau und die Stüdemann Grundbesitz-Entwicklung (SGE) aus Duisburg – hatten gemeinsam mit der Stadt Frankenthal zu einer Präsentation der Pläne eingeladen. Auf dem Areal am Rande des Vororts Studernheim, unweit der Innenstadt, will SGE ein Fachmarktzentrum errichten. Neben einem Supermarkt mit Vollsortiment sind auf der geplanten Verkaufsfläche von rund 5750 Quadratmetern weitere Geschäfte und eine Apotheke vorgesehen. Auf dem größeren Teil des Grundstücks sollen unter der Regie von gsp 100 Reihen- und 40 Doppelhäuser sowie zwei bis drei Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) nannte das Vorhaben zuletzt ein „großes und wichtiges Projekt“ für Frankenthal. Erste Abbrucharbeiten starten bereits im Sommer. Hebich zufolge war die Versammlung im Congress-Forum einer der am besten besuchten Bürgerveranstaltungen der vergangenen Jahre.