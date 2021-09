Schon kommendes Schuljahr könnte nicht mehr jeder Erstklässler aus Flomersheim und Eppstein tatsächlich in der Grundschule seines Vororts eingeschult werden. In einem gemeinsamen Antrag drängen fünf Fraktionen deshalb nun darauf, dass im Stadtrat am Mittwoch, 29. September, konkrete Schritte gegen die Raumnot präsentiert werden.

Neu ist die Situation für alle Beteiligten wahrlich nicht. Seit mehr als zweieinhalb Jahren weisen die Ortsbeiräte in Eppstein und Flomersheim darauf hin, dass die gemeinsame Grundschule aus allen Nähten zu platzen droht. Bereits jetzt seien die Schulgebäude zu 100 Prozent ausgelastet. „Folgt man den Zahlen des Schulentwicklungsplans weiterhin, hätte dies ab dem Schuljahr 2022/23 zur Folge, dass ein Teil der Erstklässler in Eppstein und Flomersheim nicht in die Schule können und gegebenenfalls auf das Stadtgebiet verteilt werden müssen“, verdeutlichen die Fraktionen von CDU, SPD, Grünen, Freien Wählern und FDP die Dringlichkeit des Themas. Die Situation würde durch mögliche Neubaugebiete in den Vororten weiter verschärft. Ein 2019 angekündigter Schulentwicklungsplan sei immer noch nicht vorgelegt worden, kritisieren die Fraktionen in einem gemeinsamen Antrag für den Stadtrat. Sie wollen nun der Verwaltung die Pistole auf die Brust setzen und fordern, dass in der öffentlichen Sitzung des Stadtrats am Mittwoch, 17 Uhr, im Congress-Forum konkrete Maßnahmen zur Behebung der Raumnot vorgestellt werden.

Beim geplanten Bau zweier Kindertagesstätten mit jeweils sechs Gruppen am Ostparkstadion geht es dagegen voran. Die Pläne für das rund 13 Millionen teure Projekt werden dem Stadtrat am Mittwoch zur Abstimmung vorgelegt. Und auch für die Neugestaltung des Bahnhofsumfelds, die bereits seit Langem im Gespräch ist, soll das Gremium die Weichen stellen. Am Hauptbahnhof könnte unter anderem ein vollautomatisiertes Fahrradparkhaus errichtet werden. Die Fraktionen sollen zudem ihr Votum zur geplanten Erhöhung der Müllgebühren ab November abgeben.