Ein Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr hat am Dienstagabend Lambsheimer Bürger verunsichert beziehungsweise vor ein Rätsel gestellt. Im Bereich Ringstraße/Jahnstraße sei eine dicke Rauchwolke aufgestiegen, berichtet ein RHEINPFALZ-Leser. Die Feuerwehr sei ausgerückt, aber „innerhalb von etwa zehn Minuten war kein Rauch mehr zu sehen“, so beschreibt es der Leser. Auch einen Schaden habe er danach in dem Bereich nirgends erkennen können.

Der Bitte des Lesers um eine Recherche ist die Redaktion umgehend nachgekommen. Sie war mit einem Anruf bei Wehrleiter Thiemo Seibert auch rasch erledigt. „Das war eine Übung“, klärte Seibert am Mittwochvormittag auf. „Wir haben auf dem Gelände des Lambsheimer Bauhofs einen Pkw-Brand simuliert.“ Dass die Rauchsäule schnell verschwunden war und kein Schaden sichtbar ist, wird von dem Feuerwehrchef der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim natürlich als ein positives Übungsergebnis angesehen.