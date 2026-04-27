Ein Unbekannter hat in Frankenthal vor der Polizeiinspektion von einem Mann Geld gefordert. Nach Angaben der Polizei sprach er ihn am Sonntagmorgen an und bat zunächst um eine Zigarette. Als der Angesprochene dies ablehnte, verlangte der Unbekannte Bargeld. Der Geschädigte gab ihm daraufhin doch eine Zigarette, der Täter ging in Richtung Max-Friedrich-Straße. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 26. April, gegen 9 Uhr. Eine sofortige Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Mann wurde als etwa 25 bis 30 Jahre alt beschrieben und trug dunkle Kleidung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.