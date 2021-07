Von einem Raubversuch auf dem Rathausplatz berichtetet die Polizei. Ein 14-Jähriger sei dort am Samstagabend gegen 20.30 Uhr von vier Jugendlichen angesprochen und nach Kleingeld gefragt worden. Als er angegeben habe, keines bei sich zu haben, habe ihn einer aus der Gruppe geschlagen. Anschließend habe die Gruppe den 14-Jährigen durchsucht, ohne Geld zu finden. Die Angreifer seien daraufhin weggelaufen. Der 14-Jährige, der zu Besuch in Frankenthal gewesen sei, trug laut Polizei leichte Verletzungen davon. Die vier Jugendlichen sollen 16 Jahre alt, schlank und etwa 1,70 Meter groß sein. Zeugen können sich unter Telefon 06233 3130 und per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.