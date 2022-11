Ein 16-jähriger Frankenthaler wurde am Montagabend Opfer eines Raubüberfalls. Der Jugendliche befand sich nach eigenen Angaben gegen 19 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Heimweg, als im Bereich des Feldweges Richtung Schießgartenweg zwei Männer aus dem Gebüsch sprangen, ihn vom Fahrrad rissen und ihm unter Schlägen den Geldbeutel entwendeten. Zu den Tätern ist laut Polizei lediglich bekannt, dass einer eine Arbeitshose trug und der andere eine dunkle Winterjacke. Der 16-Jährige wurde bei dem Vorfall an der Lippe verletzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.