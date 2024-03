Bei einem Überfall auf einen Supermarkt in der Straße Am Kanal hat ein Unbekannter am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr laut Polizei einen mittleren dreistelligen Betrag erbeutet. Der Mann soll die Kassiererin mit einem Messer bedroht und den Inhalt der Kasse gefordert haben. Danach sei der Täter in Richtung Schießgartenweg geflüchtet. Der Unbekannte, der nach Angaben einer Zeugin gehinkt hat, soll etwa 165 bis 170 Zentimeter groß sein und dunklere Hautfarbe haben. Zum Tatzeitpunkt trug er laut Bericht einen schwarzen Kapuzenpulli mit weißer Schrift, graue Hosen und Sneaker. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de, zu wenden.