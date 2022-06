Mit vorgehaltener Pistole bedrohte ein Mann am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr eine Kassiererin in einem Supermarkt in der Straße „Am Kanal“ und verlangte den Inhalt der Kasse. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit der Beute zu Fuß. Der Täter wird wie folgt beschrieben: schwarze Haare, weiße Kappe, bekleidet mit blauen Jeans und weißem Pulli. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.