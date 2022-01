Am frühen Dienstagmorgen wurde am Wormser Hauptbahnhof ein Taxifahrer überfallen und ausgeraubt. Die unbekannten Täter erbeuteten die Tageseinnahmen von mehreren Hundert Euro. Laut Polizei Worms sollte der 61-jährige Taxifahrer aus Darmstadt im Auftrag der Taxizentrale gegen 5 Uhr am Hauptbahnhof Worms Fahrgäste aufzunehmen. Als der Mann dort ankam, näherten sich in der Siegfriedstraße zwei männliche Personen dem Taxi. Als der 61-Jährige die Fensterscheibe öffnete, um mit den Männern zu sprechen, richtete einer der beiden eine Pistole auf ihn und forderte Geld. Nach der Übergabe flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Mainzer Straße. Der Taxifahrer blieb unverletzt, die beiden Täter konnte er nur vage beschreiben: etwa 35 Jahre alt, von normaler Statur, schwarze Oberbekleidung und OP-Masken.