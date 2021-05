Nachdem er am frühen Donnerstagmorgen eine Tankstelle in Osthofen überfallen hatte, flüchtete der Räuber mit seiner Beute in unbekannter Höhe zu Fuß. Laut Polizei hatte der maskierte Täter gegen 5.30 Uhr eine Aral-Tankstelle in der Rheinstraße in Osthofen betreten, die 58-jährige Angestellte mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Die Frau öffnete die Kasse, und der Räuber steckte sich die Banknoten in seine Jackentasche. Dann flüchtete er zu Fuß in Richtung der B9. Laut Bericht soll der Mann schmächtig und etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß gewesen sein. Er trug schwarze Kleidung und eine schwarze Maske mit Sehschlitzen. Die Kriminalinspektion Worms bittet um Hinweise unter Telefon 06241 8520 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de.