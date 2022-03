Das sofortige Ende des russischen Angriffs auf die Ukraine fordern und den Menschen im Kriegsgebiet Solidarität zusichern: Das ist Ziel eines Resolutionsantrags, der nach dem Wunsch der Fraktionen von CDU, SPD, Grünen, FWG und FDP Thema im Stadtrat am Mittwoch, 16. März, sein soll. Das Papier zielt auch auf den Umgang mit Geflüchteten in Frankenthal. Die Stadt erkläre sich bereit, ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen und bereite sich darauf vor, die notwendigen Vorbereitungen für ein gelungenes Ankommen zu schaffen, heißt es darin. Außerdem unterstütze Frankenthal im Rahmen seiner Möglichkeiten humanitäre Hilfsmaßnahmen in der Ukraine. Der Stadtrat verurteile das Vorgehen der russischen Regierung aufs Schärfste und begrüße die beschlossenen Sanktionen gegen das Land sowie Personen, die für den Überfall mitverantwortlich seien.