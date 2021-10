Etwa 100 Teilnehmer bei der Kundgebung gegen Einschränkungen während der Corona-Pandemie, in der Spitze 50 Teilnehmer an der zeitgleichen Gegendemonstration des Bündnisses gegen Rechtsextremismus und Rassismus – und dazwischen jede Menge (Rathaus-)Platz. Dieses Bild bot sich am Montagabend in der Frankenthaler Innenstadt. Unter der an einem Pavillon angebrachten Überschrift „Für die Grundrechte“ kritisierten Redner die aus ihrer Sicht falschen Angaben staatlicher Stellen zur Infektionslage in Deutschland und die Berichterstattung „gleichgeschalteter Medien“ darüber. Sie äußerten zudem Zweifel an der Gefährlichkeit des Coronavirus und an der Zuverlässigkeit der Impfungen dagegen. Außerdem Thema: die ihrer Überzeugung nach stattfindende Diskriminierung von Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten. Die Demonstranten am Nordrand des Platzes hielten Plakate mit entsprechend gegenteiligen Positionen in Händen. „Impfen statt schimpfen“, war auf einem von ihnen zu lesen. Polizei und Kommunaler Vollzugsdienst überwachten die den Veranstaltern von der Stadt als Versammlungsbehörde gemachten Auflagen.