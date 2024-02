Wer derzeit auf dem Rathausplatz am Brunnen vorbeiläuft, blickt in einigen Sitznischen auf nackte Metallträger. Wie die Stadt mitteilt, werden seit Montag einige der Bänke für kurze Zeit abgebaut. Sie werden einer gründlichen Reinigung unterzogen.

Weil das Holz unter der Witterung gelitten hat, werden die Sitzgelegenheiten in der Werkstatt der Justizvollzugsanstalt (JVA) aufbereitet. „Die Bänke auf dem Rathausplatz sind für viele Frankenthaler ein beliebter Treffpunkt und wichtig für die Aufenthaltsqualität in unserer Innenstadt“, wird Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) in einer Pressemeldung der Stadt zitiert. Ermöglicht hätten die dringend nötige Aufarbeitung die guten Beziehungen der Verwaltung zur JVA. Als nächstes sollen dann die Beeteinfassungen auf dem Rathausplatz gereinigt werden, kündigt Meyer an. Die Sauberkeit in der Innenstadt sei ihm ein wichtiges Anliegen. „Mit diesen kurzfristigen Maßnahmen können wir schnell kleine Erfolge aufweisen.“

Seit Montag werden die Bänke von Mitarbeitern des EWF demontiert. Foto: Frank Geller

Aufbereitet werden laut Mitteilung zunächst die Sitzauflagen und Rückenlehnen von sieben Bänken. Abmontiert und wieder angebracht werden sie vom Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF). Von insgesamt 14 Bänken werden deshalb in den nächsten Tagen nur sieben Bänke zur Verfügung stehen. Auch sie werden dann gereinigt. In der Werkstatt der Justizvollzugsanstalt wird die Lasur des Holzes erneuert. Die Arbeiten können etwa zwei Wochen dauern, schätzt die Verwaltung und bittet um Verständnis.