An den kommenden beiden Freitagen – Heiligabend und Silvester – bleibt die Stadtverwaltung Frankenthal nach deren eigenen Angaben geschlossen. Von Montag, 27. Dezember, bis Donnerstag, 30. Dezember, gelten demnach die gewohnten Öffnungszeiten – abrufbar im Internet unter www.frankenthal.de/offen. Die Müllabfuhr hingegen ist auch am 24. und 31. Dezember laut Abfallkalender unterwegs. Für die sonstigen Dienstleistungen des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs wie Straßenreinigung, Winterdienst und Stadtentwässerung gebe es Bereitschaftsdienste. Das Wertstoffcenter bleibt zwischen dem Heiligabend und Silvester geschlossen. Im neuen Jahr ist die Anlage am Freitag, 7. Januar, zum ersten Mal wieder geöffnet. Auch die Kompostanlage pausiert zwischen Weihnachten und Neujahr.

Stadtbücherei und Kunsthaus

Die Stadtbücherei in der Welschgasse 11 ist am 24., 30. und 31. Dezember und an den jeweils folgenden Feiertagen geschlossen. In der übrigen Zeit läuft der reguläre Betrieb. Die Rückgabebox kann von Freitag, 24. Dezember, bis Sonntag, 26. Dezember, und von Freitag, 31. Dezember, bis Sonntag, 2. Januar, nicht genutzt werden. Auf die digitalen Angebote haben Interessierte allerdings rund um die Uhr Zugriff. Das Verlängern ausgeliehener Medien ist unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei (Menüpunkt Katalog und Konto) oder über die Stadtbücherei-App möglich. Das Kunsthaus hat am 24., 25., 26. und 31. Dezember sowie am 1. und 2. Januar 2022 geschlossen.