Die Passausgabe des Bürgerservices im Rathaus zieht um. Personalausweise, Reisepässe und im Bürgerservice beantragte Führerscheine können ab Donnerstag im ersten Obergeschoss in Raum 256 – und nicht mehr im Großraumbüro im Erdgeschoss – abgeholt werden. Man wolle so das Besucheraufkommen entzerren und damit Besucher sowie Mitarbeiter vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützen. Das teilt die Verwaltung mit. Der Zugang zum Rathaus mit oder ohne Termin ist weiterhin grundsätzlich nur über den Haupteingang möglich. Wer ins Rathaus möchte, muss einen Nachweis über die vollständige Impfung, Genesung oder Testung (nicht älter als 24 Stunden) vorlegen und sich ausweisen. Ausgenommen sind Kinder bis zwölf Jahre und drei Monate. Außerdem muss ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske) oder eine FFP2-Maske getragen werden. Besucher mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Gehhilfen werden gebeten, sich am Seiteneingang (Durchgang zwischen Rathausplatz und Willy-Brandt-Anlage) an der Klingelanlage zu melden. Wenn möglich, sollten Bürger vorhandene Online-Angebote – etwa, um ein Führungszeugnis zu beantragen – nutzen. Der Bürgerservice ist unter Telefon 06233 89666 und per E-Mail an buergerservice@frankenthal.de erreichbar. Informationen zu den Dienstleistungen und Öffnungszeiten der Verwaltung gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/offen.