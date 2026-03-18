Der Gemeinderat von Bobenheim-Roxheim hat die kommunale Wärmeplanung für die Gemeinde abgesegnet. Bürger hatten dazu kaum etwas zu sagen.

Der Rat hat mit seinem Beschluss die Verwaltung beauftragt, die von einem Fachbüro empfohlenen Maßnahmen zu konkretisieren, sich mit den betreffenden Akteuren wie Netzbetreiber, Gewerbe und Wohnungswirtschaft abzustimmen und die Öffentlichkeit über die nächsten Schritte zu informieren. Das Konzept für eine örtliche Wärmeversorgung, die den in Bund und Land vereinbarten Klimaschutzzielen dient, war den Bürgern im Februar vorgestellt worden, bis zum 5. März konnten sie sich mit Kommentaren und Anregungen daran beteiligen. Aus der Bevölkerung sei nur eine Stellungnahme eingegangen, berichtet auf Anfrage der Beigeordnete Jens Becker (SPD). Die Fragen dieses Einsenders seien beantwortet und Anregungen vom Klimaschutzmanager aufgenommen worden. Als Beispiel nennt Becker den Vorschlag, die Park-and-Ride-Anlage am Bahnhof Bobenheim mit Photovoltaikmodulen zu überdachen.

Zur Wärmeplanung gehören Anreize, Anregungen und Informationen für Gebäudeeigentümer. Die jüngste Aktion dieser Art besteht in einer professionellen Energieberatung. Die Nachfrage nach Terminen war offenbar groß, bis auf einen im April seien alle ausgebucht, berichtet der Beigeordnete. „Aktuell stimmen wir mit der Verbraucherzentrale neue Termine ab, die voraussichtlich ab Juni stattfinden werden.“