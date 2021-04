Wer als Rap-Musiker Erfolg haben will, muss vor allem zwei Dinge mitbringen: Talent und ein dickes Fell. Kanani (23) aus Frankenthal hat beides. Am 9. Oktober kommt seine erste Single „Bruder“ auf den Markt.

Die Stimmung ist entspannt, während Kanani auf einer Terrasse über seine Ambitionen spricht und keinen Zweifel daran lässt, dass er es ernst meint: „In zwei Jahren will ich mich zu den Top-Künstlern der Szene in Deutschland zählen.“ Manchmal müsse man eben was riskieren, wenn man was erreichen wolle, sagt der Newcomer, der seit seiner Kindheit Songtexte schreibt und inzwischen ganz für den Rap lebt.

Die Musik, die ihn geprägt hat, kommt ursprünglich aus den USA. Beinahe täglich versuchen sich junge Künstler wie Kanani in der schönen neuen Welt des deutschen Rap, möchten einen Hit in den Charts landen und ein Stück vom kommerziellen Kuchen haben. „Der Markt ist mittlerweile komplett überlaufen“, sagt der Frankenthaler, der jedoch anders als viele seiner Kollegen aus der regionalen Szene ein professionelles Team hinter sich weiß. „Ich sehe das als einen Segen für mich und meine Arbeit an.“ Als im August vier Tage lang der Videoclip zur Single „Bruder“ in einem Café in Stuttgart aufgenommen wurde, stand mit Milos Savic ein Produzent hinter der Kamera, der auch schon mit nationalen Größen wie dem Rapper Shindy zusammengearbeitet hat. „Das war eine tolle Erfahrung“, sagt der 23-Jährige.

„Kanani“ ist Künstlername

Seinen bürgerlichen Namen möchte er nicht preisgeben. „Kanani ist eine Kunstfigur, die ich geschaffen habe, um auf einer Bühne zu stehen“, sagt der junge Mann, der in Frankenthal geboren und aufgewachsen ist, und deutet auf das Cover der Single, das ihn mit dem Gesicht zur Wand zeigt. Das Bild sei eine Metapher für seinen Wunsch, der Vergangenheit den Rücken zu kehren. Auffällig ist das Handzeichen, das er auf dem Foto macht: Ein V, das an den Gruß von Mister Spock aus der Serie „Star Trek“ erinnert. „Ja, das habe ich jetzt auch schon öfter gehört“, entgegnet er und lacht. „Das V steht für die Vergangenheit, die ich hinter mir gelassen habe.“ Heute betrachte er sich als stärker und gereifter. Das Zeichen sei so etwas wie ein Abgesang an sein „schwächeres Ich“, das nicht mehr existiere.

Texte über Neid und falsche Freunde

Ein wichtiger Schritt ist für den Rapper die Veröffentlichung der Single „Bruder“. Der Song verbindet Elemente aus Rap, Hip-Hop und Pop, der Text spiegle persönliche Erfahrungen wider, die er auf diese Weise verarbeite. Es geht um falsche Freunde, die einen negativen Einfluss haben können und die einem den Erfolg nicht gönnen. Vieles in der Geschichte, die er mit markanten Beats und Reimen erzählt, dreht sich um Neid, mit dem er es auch im eigenen Umfeld zu tun bekommen habe.

„Eines Tages werden Menschen, die nie an dich geglaubt haben, damit angeben, dich mal gekannt zu haben“, glaubt er. „Ich habe heute lieber fünf gute Freunde, auf die ich mich voll und ganz verlassen kann.“ Seine Songs helfen ihm dabei, das eine oder andere Kapitel abzuschließen. „Alles, was ich mit meinen Texten beschreibe, gehört zu meinem Leben“, legt er Wert auf Authentizität. „Ich kann nur über das singen, was ich kenne.“ Klischees, wie er sie in vielen Rap-Texten finde, seien ihm zuwider. Ihm gehe es nicht um dicke Autos und Knarren, sondern um Freundschaften, Beziehungen und Ehrlichkeit. Kanani hat keine Lust auf sexistische oder gewaltverherrlichende Lyrics. „Das bin ich nicht“, sagt er und fügt mit einer entschiedenen Geste hinzu: „Das wäre ohnehin nur langweilig, weil die meisten das so machen und am Ende nur jemanden kopieren.“

Debütalbum soll 2021 erscheinen

Künstler wie Shindy hätten ihn zur Musik gebracht. „Was ich aus so einer Inspiration mache, bleibt aber meine Sache.“ Künftig werde jeden Monat ein neuer Song aus seiner Feder auf bekannten Online-Plattformen wie Spotify, YouTube und Instagram erscheinen. Und wenn alles wie geplant läuft, soll nächstes Jahr auch sein erstes Album erscheinen. Der Vor-Trailer seiner Single „Bruder“ auf Instagram sei in der Spitze in 24 Stunden rund 20.000 Mal angeklickt worden.

